Der FC Red Bull Salzburg trennt sich von Pep Lijnders!

Das geben die Roten Bullen am Montagnachmittag bekannt. Auch Co-Trainer Vitor Matos wird nicht mehr für Salzburg tätig sein.

Der 41-jährige Niederländer heuerte erst im Sommer als neuer Cheftrainer an, konnte den hohen Erwartungen jedoch nicht gerecht werden.

Nach 16 von 22 Spieltagen im Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga belegen die Mozartstädter nur den fünften Rang. Der ehemalige Co-Trainer von Jürgen Klopp beim FC Liverpool führte Salzburg zwar in die Ligaphase der UEFA Champions League, dort konnte man in sechs Partien jedoch nur drei Punkte holen.

In 28 Pflichtspielen unter dem 41-jährigen Lijnders holte Salzburg nur 13 Siege, sieben Remis und acht Niederlagen. Von 16 Liga-Spielen wurden nur sieben gewonnen, der Rückstand auf Tabellenführer Sturm Graz beträgt zehn Punkte.

"Waren in viel zu vielen Spielen weit von unseren Ansprüchen entfernt"

Stephan Reiter, CEO und Rouven Schröder, Geschäftsführer Sport, erklären in einem gemeinsamen Statement:

"Wir haben bereits vor einiger Zeit mit unserer angekündigten Analyse einer leider nicht zufriedenstellenden Herbstsaison begonnen. Dabei konnte man deutlich erkennen, dass wir in viel zu vielen Spielen weit von unseren eigenen Ansprüchen und Zielen entfernt waren."

"So sind wir letztlich zur Überzeugung gelangt, dass unsere Mannschaft einen neuen Impuls unter neuer Führung benötigt, auch wenn wir bis zum Schluss noch auf einen Turnaround gehofft haben. Bei Pep möchten wir uns für seine Arbeit bedanken. Er hat viel Einsatz und Leidenschaft investiert und uns auch wichtige Impulse zur Weiterentwicklung gegeben."

"Nunmehr arbeiten wir sehr intensiv an der Trainersuche und werden, sobald in der Hinsicht eine Entscheidung gefallen ist, diese auch kundtun. Klar ist, dass wir den Trainingsstart am 03. Jänner 2025 bereits mit unserem neuen Coach beginnen wollen", sagt das Duo abschließend.

