Cristiano Robert do Amaral ist nicht mehr Spieler des FK Austria Wien.

Wie die "Veilchen" am Mittwoch bekanntgeben, wird der Leihvertrag des 23-jährigen Brasilianers in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Erst im Juli 2024 kam er vom EC Sao Bento nach Wien-Favoriten.

Am Verteilerkreis brachte er es lediglich auf acht Pflichtspieleinsätze. Der Flügelspieler leistete einen Assist, blieb aber ohne Torerfolg.

"Mensch immer noch im Vordergrund"

Sportdirektor Manuel Ortlechner über den Abgang: "Cristiano ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, im Winter wieder nach Brasilien zurückzukehren. Private Gründe und großes Heimweh sorgten dafür, dass er sein Potential weit weg von zu Hause in einem fremden Kontinent leider nicht so ausschöpfen konnte, wie wir uns das alle gewünscht hätten."

Weiter: "Am Ende sind wir seiner Bitte nachgekommen, letztlich steht der Mensch immer noch im Vordergrund, das ist uns ganz wichtig. Wir danken ihm für seinen Einsatz und wünschen Cristiano natürlich alles Gute."