Für Mittelstürmer Marin Ljubicic könnte die Zeit in Linz in diesem Winter zu Ende gehen.

Wie aus russischen Medien hervorgeht, soll der 22-Jährige Interesse aus Russland auf sich gezogen haben. So sollen mehrere, namentlich nicht genannte Klubs aus der "Premjer Liga" mit einem Transfer des gebürtigen Dalmatiners kokettieren.

Der Kroate selbst soll sich einen Wechsel nach Russland durchaus vorstellen können. Die Linzer sollen für den Mittelstürmer, der in der Stahlstadt noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, eine Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro verlangen.

Zuletzt soll der italienische Erstligist Udinese Calcio mit einem Leihangebot inklusive anschließender Kaufoption bei den Linzern abgeblitzt sein.

In dieser Saison kommt Ljubicic bei den kriselnden Linzern auf wettbewerbsübergreifend 26 Einsätze, in denen ihm fünf Tore und drei Assists gelangen. Schon im Sommer wurde der 22-Jährige mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht.

Damals soll unter anderem Lazio Rom seine Fühler nach dem Mittelstürmer ausgestreckt haben.

Croatian striker Marin Ljubicic has attracted attention of several RPL clubs

LASK estimate his value at €5m and expect a full transfer, as they recently rejected Udinese's €1m loan fee + €7m option to buy

The 22yo isn't against moving to Russia

(@OnooQ) pic.twitter.com/IPQzUE2mx8