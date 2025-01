Der FC Red Bull Salzburg wird nach dem neuntägigen Trainingslager im Pine Cliffs Resort Football Center im portugiesischen Küstenort Albufeira Änderungen am Kader vornehmen.

Das erklärte Sport-Geschäftsführer Rouven Schröder gegenüber den "Salzburger Nachrichten", wobei der Funktionär andeutete, dass man nach der Rückkehr Spieler aussortieren werde.

"Wir werden uns anschauen, wie sich jeder schlägt und wer sich empfiehlt. Grundsätzlich wollen wir die Mannschaft nicht aufblähen. Wir werden den Kader nach und nach justieren", heißt es seitens des 49-jährigen Deutschen.

Zwei Liefering-Talente in Portugal dabei

Neo-Cheftrainer Thomas Letsch kündigte nach der 0:6-Klatsche im Testspiel gegen den FC Bayern München bereits an, dass die beiden Talente Bryan Okoh und Oliver Lukic nicht ins Trainingslager mitgenommen werden.

Dagegen werden im 31-köpfigen Aufgebot auch die beiden verletzten Bundesliga-Profis Kamil Piatkowski und Maurits Kjaergaard (Sprunggelenk) stehen. Der Däne hofft auf ein baldiges Comeback im Februar. Zudem sind die beiden Liefering-Talente Phillip Verhounig und Tim Trummer dabei.

Im Zuge des Trainingscamps werde man am 15. Jänner im Estádio Algarve in Faro gegen den dänischen Topklub Midtjylland testen, ehe am 22. Jänner das Champions-League-Spiel bei Real Madrid auf dem Programm steht.

