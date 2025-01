Bei Austria-Eigengewächs Muharem Huskovic stehen die Zeichen schon seit längerem auf Abschied.

Dieser könnte nun langsam konkretere Formen annehmen. Während Dominik Fitz, Abubakr Barry und Co. allesamt zum Trainingslager in die Türkei flogen, blieb der Stürmer für Verhandlungen in Wien, wie der Klub selbst am Mittwochabend bestätigt.

Wie der "Kurier" berichtet, soll eine Leihe zum FC Blau-Weiß Linz im Raum stehen. Zudem sollen sich die Wiener gleichzeitig um eine Vertragsverlängerung bemühen.

Unter Stephan Helm spielt das einstige große Talent der Violetten kaum eine Rolle, kommt 2024/25 wettbewerbsübergreifend auf zehn Kurzeinsätze.

Ebenfalls nicht in die Türkei gereist ist Linksverteidiger Ziad El Sheiwi, der nach dem dritten Kreuzbandriss individuell an seiner Rückkehr arbeitet. Stattdessen sind mit Kenan Jusic (Tor/19 Jahre) und Konstantin Aleksa (Sturm/17 Jahre) zwei Jungveilchen mit dabei.