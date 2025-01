Transfer fix! LigaZwa-Topscorer wechselt nach Belgien

Am Mittwoch flammte das Gerücht erstmals auf, nun herrscht Gewissheit: Tobias Hedl verlässt den SK Rapid und wechselt zum belgischen Zweitligisten SV Zulte Waregem.

Der Topscorer der ADMIRAL 2. Liga - für die Amateure der Hütteldorfer kommt der Stürmer auf elf Tore und drei Assists - wird für den Tabellenführer der Challenger Pro League auf Leihbasis bis zum kommenden Sommer auflaufen. Die Belgier haben sich aber eine Kaufoption in unbekannter Höhe für den Österreicher gesichert. Für Hedl ist es der erste Schritt ins Ausland.

"Tobias Hedl hat in den letzten eineinhalb Jahren eine sehr erfreuliche Entwicklung durchlaufen, die ihn bis ins U21-Nationalteam und in den erweiterten Profikader bei uns gebracht hat. Nun hat Tobi (Hedl, Anm.) die Möglichkeit erhalten, bei einem der Aufstiegsfavoriten in die höchste belgische Liga viel Spielpraxis zu sammeln", sagt Rapid-Geschäftsführer-Sport Markus Katzer.

"Waregem hat sich sehr um ihn bemüht"

"Die Verantwortlichen von Waregem haben sich sehr um ihn bemüht und auch der Spieler deponierte bei uns den Wunsch, diesen Schritt wagen zu können. Diesem entsprechen wir, da es sicher für seinen weiteren Karriereverlauf von Vorteil sein kann, regelmäßig in einer Liga, die qualitativ zwischen unseren höchsten beiden Ligen steht, zu spielen", fügt er hinzu.

Bundesliga-Debüt und Conference-League-Einsatz

Der 21-Jährige ist aktuell mit elf Treffern bester Torschütze der ADMIRAL 2. Liga und durfte bei den Profis bereits erste Minuten sammeln.

Hedl absolvierte unter Robert Klauß in dieser Saison drei Pflichtspiele - eines davon in der UEFA Conference League beim Heimsieg gegen den FC Noah. Sein Debüt in der ADMIRAL Bundesliga feierte der zweifache U21-Nationalspieler im September 2024 gegen den Wolfsberger AC.

