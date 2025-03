Hartberg und GAK kämpfen um Verbleib von Schlüsselspieler

Nach der Länderspielpause geht die ADMIRAL Bundesliga in die heiße Phase!

Der TSV Hartberg und der GAK kämpfen in der Qualifikationsgruppe um den Klassenerhalt, für die Kaderplaner stellt diese Ausgangslage eine Herausforderung dar.

Beim TSV Hartberg laufen die Verträge von Donis Avdijaj, Manuel Pfeifer, Paul Komposch und Mateo Karamatic aus, bei den beiden letztgenannten Spielern ist im Vertrag eine Option für ein weiteres Jahr verankert.

Hartberg will Option bei Komposch ziehen

Diese Option wolle der Klub bei Abwehrchef Paul Komposch, der in der Vergangenheit bereits häufiger mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wurde, unbedingt ziehen. "Paul Komposch würden wir am liebsten halten", so Trainer Manfred Schmid gegenüber der "Krone", "die Option auf eine Vertragsverlängerung wird gezogen. Sollte ihn einer abwerben wollen, kostet das Geld."

Bei Donis Avdijaj sieht die Situation anders aus: Dem 28-Jährigen wurde vonseiten der Hartberger ein Vertragsangebot vorgelegt, der Ball liegt nun beim Offensivspieler.

Trainer Manfred Schmid hofft zudem auf einen Verbleib der beiden Leihspieler Muharem Huskovic und Furkan Demir. Auch die Leihverträge mit Justin Omoregie, Youba Diarra, Elias Havel und Raphael Hofer laufen im Sommer aus, die Zukunft des Quartetts ist ungewiss.

Vertragsverhandlungen mit Maderner: "Wir sind in guten Gesprächen"

Auch beim GAK gibt es diverse Fragezeichen bei der Kaderplanung. Ganze zwölf Spieler sind nur bis Sommer an den GAK gebunden, mögliche Vertragsverlängerungen werden auch von der Ligazugehörigkeit abhängen.

Bei einer Personalie sind sich die Verantwortlichen jedoch einig: Daniel Maderner soll seinen auslaufenden Vertrag beim Bundesliga-Aufsteiger verlängern. Der "Krone" verrät Dieter, Elsneg, Sportlicher Leiter der Rotjacken: "Daniel Maderner hat eine große Wertigkeit für den GAK. Wir sind in guten Gesprächen, die hoffentlich auch positiv enden." Für Romeo Vucic ist die Saison verletzungsbedingt bereits beendet - er ist zu Stammklub Austria Wien zurückgekehrt, um seine Therapie zu absolvieren.

