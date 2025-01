Kommt dem Wolfsberger AC in Bälde ein wichtiger Mann in der Offensive abhanden?

Schenkt man den Informationen von "Footmercato" Beachtung, dann könnte sich dies bewahrheiten, denn der FC Augsburg soll an Mittelstürmer Erik Kojzek interessiert sein.

Der 19-jährige Slowene erzielte in der laufenden Saison für die "Wölfe" bislang sieben Tore in wettbewerbsübergreifend 13 Partien und konnte so die Aufmerksamkeit des bayrischen Bundesligisten auf sich ziehen.

Kojzek wohl als "Schnäppchen" zu haben

(Artikel wird unter dem Video fortgesetzt)

Sein bis zum Sommer 2027 laufender Vertrag dürfte für Augsburg dabei keine große Hürde darstellen, denn bei einem Marktwert von 1,5 Millionen Euro wäre Kojzek als "Schnäppchen" für den FCA zu haben.

Der 1,94 Meter große Offensivmann passt zudem ideal in das Anforderungsprofil der Augsburger, die sich aufgrund eines möglichen Abgangs von Steve Mounié und der nach wie vor anhaltenden Leihe von Dion Beljo zum SK Rapid offensiv neu orientieren möchten.

Zwar ist der Deal noch nicht unter Dach und Fach, bei einem "Kaliber" wie Augsburg dürfte der WAC, bei passendem Angebot, allerdings nicht allzu lange zögern.

Die besten Bundesliga-Choreos 2024