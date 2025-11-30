Blau-Weiß Linz trennt sich von Trainer Mitja Mörec

Blau-Weiß Linz reagiert auf den anhaltenden Negativlauf in der ADMIRAL Bundesliga und entbindet Cheftrainer Mitja Mörec von seinen Aufgaben. Bis auf Weiteres wird Andreas Gahleitner den Posten interimistisch ausfüllen.

Mörec war erst seit Sommer als Nachfolger von Gerald Scheiblehner Trainer bei den Linzern. Er stand in 18 Pflichtspielen bei Blau-Weiß an der Seitenlinie.

Das 1:3 gegen den GAK am Samstag war die elfte Niederlage in 15 Runden für die Oberösterreicher, die derzeit am Tabellenende liegen.

Die Entscheidung für das Aus von Mörec sei nicht leicht gefallen, betont Sportchef Christoph Schößwendter: "Allerdings hat uns die negative Entwicklung mit zuletzt sechs Niederlagen in Serie zu diesem Schritt gezwungen. Wir waren zuversichtlich, gemeinsam den Turnaround zu schaffen, leider ging die Tendenz aber in die negative Richtung."

Zwei schwere Heimspiele stehen noch an

Mit nur zehn Zählern insgesamt bei nun fünf Punkten Rückstand auf den GAK "können wir uns nicht zufriedengeben", stellt Schößwendter klar. Blau-Weiß hat bis zur Winterpause noch zwei Heimspiele gegen Red Bull Salzburg und den SK Rapid vor sich.

Gahleitner (43) arbeitete bisher als Assistent unter Mörec. Man werde den Markt nun nach passenden Persönlichkeiten für den Posten des Cheftrainers analysieren, meint Schößwendter.