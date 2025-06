Bestätigt: WAC-Kicker geht zu Klub-WM-Teilnehmer

Adis Jasic verlässt den Wolfsberger AC!

Der 22-jährige Defensivspieler des ÖFB-Cup-Siegers entschließt sich zu einem Wechsel zum Al-Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Jasic unterschreibt beim Klub-WM-Teilnehmer einen Dreijahresvertrag. Al-Ain trifft in der Gruppenphase auf Juventus Turin, Manchester City und Wydad AC.

Obwohl der WAC dem ehemaligen österreichischen U21-Nationalspieler eine Vertragsverlängerung angeboten hatte, kehrt er dem Lavanttal den Rücken zu.

Der Rechtsverteidiger sammelte in über 100 Partien mit dem Wolfsberger AC in den letzten fünf Saisonen viele Erfahrungen und Spielpraxis. Er verbuchte in der vergangenen Spielzeit zwei Treffer und drei Torvorlagen für die Kärntner.

