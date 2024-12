Jürgen Werner bleibt Sport-Vorstand des FK Austria Wien!

Das bestätigt der 63-Jährige gegenüber dem "ORF". "Es herrscht Einigkeit, dass ich bleibe. Das ist klar kommuniziert worden", räumt er Gerüchte über einen möglichen Abgang aus der Welt.

Beschlossen worden sei dies bei einer Sitzung des Aufsichtsrats am Donnerstag. Dort soll sich das Gremium der Wiener auch für den Stadionverkauf an die Stadt Wien ausgesprochen haben, so muss der Gemeinderat der österreichischen Bundeshauptstadt das Geschäft nur noch billigen.

In seiner Rolle als Investor dürfte Werner aber womöglich nicht mehr lange bleiben (mehr Infos dazu HIER >>>). Der Stadiondeal soll dafür aber nicht geltend sein, das dafür benötigte Geld soll über Gönner des Vereins zusammengekratzt werden.

