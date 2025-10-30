Im letzten Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups treffen der FC Red Bull Salzburg und die WSG Tirol aufeinander (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die "Bullen" konnten am vergangenen Wochenende einen 3:0-Auswärtssieg bei der Wiener Austria feiern und stehen damit mit 21 Zählern auf dem zweiten Rang. In der Bundesliga sind die Salzburger damit vier Spiele in Serie ungeschlagen.

Die WSG aus Tirol konnte nach drei Liga-Niederlagen in Folge wieder gewinnen und setzte sich daheim mit 2:0 gegen Blau-Weiß Linz durch.

Mit zwölf Punkten belegen die Tiroler den zehnten Tabellenplatz. Gegen die "Bullen" ist die WSG Außenseiter.

LIVE-Ticker: