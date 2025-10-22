NEWS

Austria will Leihspieler schon im Winter zurückholen

Die Leistungen des Offensivspielers wecken auch Interesse aus dem Ausland.

Austria will Leihspieler schon im Winter zurückholen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Kehrt Moritz Wels bereits im Winter wieder zurück zu Austria Wien?

Wie der italienische Sportjournalist Lorenzo Lepore berichtet, überlegen die "Veilchen", die Leihe des Offensivspielers zur WSG Tirol bereits im Winter wieder beenden, um ihre eigenen Offensive zu stärken. Eine derartige Option ist im Leihvertrag verankert.

Wels, der erst im Sommer nach Wattens wechselte, spielte für die Tiroler in dieser Saison in acht von neun Partien von Anfang an. Dabei gelangen im drei Treffer sowie eine Vorlage.

Am vergangenen Wochenende konnte sich der junge Steirer auch bei der 2:3-Niederlage gegen seinen Stammverein in die Schützenliste eintragen.

Die Leistungen des österreichischen U21-Teamspielers wecken auch Interesse aus dem Ausland, so sollen sich auch Klubs aus der MLS und der 2. deutschen Bundesliga mit dem 21-Jährigen beschäftigen. Der Vertrag von Wels am Verteilerkreis läuft noch bis 2027.

Mehr zum Thema

Austria muss restlichen Herbst auf Youngster verzichten

Austria muss restlichen Herbst auf Youngster verzichten

Bundesliga
45
Kripo ermittelt gegen Austria-Klagenfurt-Boss Karajica

Kripo ermittelt gegen Austria-Klagenfurt-Boss Karajica

Bundesliga
23
Salzburg muss gegen Ferencvaros doch auf den Kapitän verzichten

Salzburg muss gegen Ferencvaros doch auf den Kapitän verzichten

Europa League
Dieser TV-Sender zeigt Eintracht Frankfurt gegen FC Liverpool

Dieser TV-Sender zeigt Eintracht Frankfurt gegen FC Liverpool

Champions League
1
Die 25 Österreicher mit den meisten Europacup-Einsätzen

Die 25 Österreicher mit den meisten Europacup-Einsätzen

Champions League
7
CL-Abend stellte einen Rekord auf - genau wie Erling Haaland

CL-Abend stellte einen Rekord auf - genau wie Erling Haaland

Champions League
1
EM-und WM-Quali vor Reform? Ein neues Modell wird diskutiert

EM-und WM-Quali vor Reform? Ein neues Modell wird diskutiert

FIFA WM
7
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FK Austria Wien WSG Tirol Moritz Wels