Austria will Leihspieler schon im Winter zurückholen

Kehrt Moritz Wels bereits im Winter wieder zurück zu Austria Wien?

Wie der italienische Sportjournalist Lorenzo Lepore berichtet, überlegen die "Veilchen", die Leihe des Offensivspielers zur WSG Tirol bereits im Winter wieder beenden, um ihre eigenen Offensive zu stärken. Eine derartige Option ist im Leihvertrag verankert.

Wels, der erst im Sommer nach Wattens wechselte, spielte für die Tiroler in dieser Saison in acht von neun Partien von Anfang an. Dabei gelangen im drei Treffer sowie eine Vorlage.

Am vergangenen Wochenende konnte sich der junge Steirer auch bei der 2:3-Niederlage gegen seinen Stammverein in die Schützenliste eintragen.

Die Leistungen des österreichischen U21-Teamspielers wecken auch Interesse aus dem Ausland, so sollen sich auch Klubs aus der MLS und der 2. deutschen Bundesliga mit dem 21-Jährigen beschäftigen. Der Vertrag von Wels am Verteilerkreis läuft noch bis 2027.