Austria will Leihspieler schon im Winter zurückholen

Austria Vienna are considering recalling U21 international Moritz Wels from his loan this winter— Lorenzo Lepore (@lorenzooleporee) October 21, 2025
Wels has 3 goals + 1 assist this season — and even scored against Austria Vienna last game
MLS and 2. Bundesliga clubs are also showing interest. Contract runs until 2027#inundaut pic.twitter.com/ZLufs3hfAY
