Verlässt Marvin Martins die Wiener Austria im Winter?

Beim Trainingsauftakt der Veilchen am Samstag fehlte der Innenverteidiger. Beim luxemburgischen Teamspieler deutet sich damit ein Abgang an. Nach Informationen von "Sky" möchte sich Martins im Winter verändern.

Der 29-Jährige wechselte im Sommer 2021 aus Portugal nach Wien-Favoriten. In dieser Zeit kam er für die Austria immerhin auf 85 Pflichtspiele, in dieser Saison hinkte er aber deutlich hinterher und kam nur noch zweimal in der Liga zum Einsatz.

Weil der Vertrag des Innenverteidigers ohnehin mit Saisonende ausläuft, gibt es im Winter die letzte Chance, noch eine Ablöse für den 37-fachen luxemburgischen Teamspieler zu generieren.

Alle Gerüchte und Vollzüge - Die Bundesliga-Transferliste >>>

Diese ÖFB-Kicker sind ab Sommer 2025 vereinslos