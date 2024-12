Transferhammer? Bei Rapid könnte die Kassa klingeln

Dem SK Rapid könnte in nächster Zeit einiges an Geld in die Kasse flattern.

Wie der "Kurier" berichtet, soll es einige Anhaltspunkte geben, die auf einen Winter-Verkauf von Mamadou Sangare hindeuten. Sportdirektor Markus Katzer wird in dem Artikel wie folgt zitiert: "Es gibt reges Interesse an Mama."

Erst im Sommer holten die Grün-Weißen den Mittelfeldmann um 700.000 Euro aus Salzburg. Immer wieder wurde um eine recht kostenarme Rückkaufklausel der Salzburger gemunkelt, daran soll dem Medium zufolge nichts dran sein.

Was sagt Sangare selbst dazu? "Ich habe einen Vierjahresvertrag und bin wirklich happy in Wien. Ich fokussiere voll auf Rapid", wird er zitiert.

Fest steht: Aufgrund seines Spielerprofils und den Leistungen im Herbst dürfte der Malier jedenfalls alles andere als billig werden.

