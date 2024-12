Der 1. FC Köln hat sich in beeindruckender Manier in die Weihnachtspause verabschiedet.

Auch dank der ÖFB-Kicker Dejan Ljubicic und Florian Kainz krönten sich die "Geißböcke" zum Winterkönig der 2. Deutschen Bundesliga (alle Infos >>>).

Rund eineinhalb Wochen vorher gelang dem "Effzeh" rund um Austro-Cheftrainer Gerhard Struber auch am Transfermarkt ein großer Wurf - mit der Verpflichtung von Jusuf Gazibegovic angelte sich der Traditionsklub eine Identifikationsfigur des SK Sturm Graz (alle Infos >>>).

Dass der Bosnier jedoch nicht der einzige Spieler ist, der sich in Köln auf die Notizblöcke gespielt hat, deutete sich schon in den letzten Wochen an.

Wüthrich schaute Kainz & Co. bereits zu

Wie der Kölner "Express" nun allerdings berichtet, dürfte es im Werben um einen Akteur der "Blackies" nun richtig konkret werden. Wie die Boulevardzeitung am Sonntag schreibt, soll Gregory Wüthrich vor einem Wechsel in die Domstadt stehen.

Der Schweizer soll mit seiner Entourage bereits den 3:1-Heimerfolg der Kölner gegen den 1. FC Nürnberg vor Ort verfolgt haben. Die Verhandlungen sollen bereits "sehr weit" fortgeschritten sein.

Wüthrich stand bereits im Sommer 2023 kurz vor einem Wechsel nach Deutschland, sein Transfer zum FC Augsburg scheiterte aber im Rahmen des Medizinchecks. In Graz steht der 30-jährige Innenverteidiger noch bis Saisonende unter Vertrag. Sein Marktwert wird von "transfermarkt.at" auf vier Millionen Euro taxiert.

Wüthrich wechselte im August 2020 vom australischen Erstligisten Perth Glory nach Graz-Liebenau - für die "Schwoazen" lief der zweifache "Nati"-Kicker seither wettbewerbsübergreifend 162-mal auf.

Die 20 Ausländer mit den meisten Bundesliga-Einsätzen