Jusuf Gazibegovics Abgang vom SK Sturm Graz ist besiegelt!

Der 24-jährge Außenverteidiger schließt sich ab dem 1. Jänner 2025 dem 1. FC Köln in der zweiten Deutschen Bundesliga an. Über die Vertragslaufzeit wurden keine Details genannt.

Somit ist der Bosnier auch Kölns erster Transfer nach Aufhebung der Registrierungssperre durch die FIFA.

Gazibegovic bestritt sein letztes Spiel für die "Schwoazn" in der Bundesliga gegen die WSG Tirol, welches mit 3:0 gewonnen wurde. Insgesamt stehen 177 Partien für die Grazer zu Buche. Im Sommer 2020 kam er vom FC Liefering in die steirische Landeshauptstadt.

"Danke, Schwaoze!"

Mit Sturm feierte er große Erfolge. Neben der Qualifikation für die UEFA Champions League holte er eine Meisterschaft und zwei Cup-Titel.

"Meine Zeit in Graz war unglaublich und wird für immer in meinem Herzen bleiben. Ich bekam hier als junger Spieler das Vertrauen, durfte mich Schritt für Schritt zum Stammspieler, Nationalspieler meines Landes und am Ende zum Champions League-Spieler entwickeln", sagte Gazibegovic zu seinem Abschied.

Weiter: "Diese vier Jahre, gekrönt mit den beiden Cuptiteln, der Meisterschaft und zuletzt dem ersten Sieg in der Champions League waren eine unglaubliche Reise. Danke an meine Mitspieler, alle im Verein und die großartigen Fans – danke, Schwoaze!"

Jusuf #Gazibegovic verlässt den SK Sturm und wechselt mit sofortiger Wirkung nach Köln. 🤝 #sturmgraz #inundaut — SK Sturm Graz (@SKSturm) December 12, 2024

