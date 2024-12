Der 1. FC Köln macht am Sonntag gleich sechs Tabellenplätze gut!

Der "Effzeh" gewinnt am 16. Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga mit 3:1 gegen den FC Nürnberg und springt von Tabellenplatz acht auf Rang zwei. Nürnberg fällt auf Rang 13 zurück.

Im heimischen "RheinEnergieSTADION" erwischt die Mannschaft von Austro-Cheftrainer Gerhard Struber am frühen Sonntagnachmittag einen Traumstart - Damion Downs bringt die "Geißböcke" bereits nach sechs Minuten mit 1:0 in Führung.

Nur wenig später legen die Hausherren in Person von ÖFB-Kicker Florian Kainz nach. Der Steirer trifft in Minute 17 vom Elfmeterpunkt zum 2:0. Huseinbasic krönt eine sensationelle erste Halbzeit mit seinem Tor zum 3:0 (30.).

Die Vorentscheidung fällt damit bereits nach 30 Minuten, Jens Castrop gelingt in Halbzeit zwei noch der Anschlusstreffer (56.). Dejan Ljubicic spielt auf Seiten der Kölner über 90 Minuten am Feld und sieht seine dritte Gelbe Karte in dieser Saison. Florian Kainz spielt bis zur 80. Minute.

Elversberg neuer Spitzenreiter

Der SV Elversberg setzt sich mit einem 3:0-Auswärtssieg gegen Eintracht Braunschweig an die Tabellenspitze. Ex-Austrianer Fisnik Asllani trifft doppelt, Nicolas Kristof steht beim neuen Spitzenreiter im Tor.

Im Parallelduell schlägt Greuther Fürth Hannover 96 zuhause mit 1:0.

Futkeu schockt die "Rothemden" erst in Minute 84 und besorgt den "Kleeblättern" damit den zweiten Sieg in Folge.

ÖFB-Legionär Marlon Mustapha sitzt auf Seiten des Gewinnerteams über 90 Minuten auf der Ersatzbank. Fürth ist nach 16 Spieltagen Tabellen-12., Hannover liegt punktegleich mit dem KSC, Kaiserslautern und Düsseldorf auf Rang fünf.

Diese Trainer vertreten Rot-Weiß-Rot derzeit im Ausland