Sturm nach Cup-Krimi erleichtert: "Muss uns mentale Kraft geben"

Es war ein echter Cup-Thriller – und für die 4.500 Zuschauer in der Südstadt jeden Cent des Eintritts wert.

Admira Wacker bot dem amtierenden Meister Sturm Graz mehr als nur Paroli, zwang die „Blackies“ in ein atemloses Elfmeterschießen – doch am Ende jubelte wieder der Favorit.

"Haben uns das Leben schwer gemacht"

Matteo Bignetti avancierte zum Helden des Abends. Der junge Sturm-Goalie parierte den entscheidenden Versuch seines Gegenübers Jörg Siebenhandl und brachte sein Team damit ins Viertelfinale.

"Es war kein leichtes Spiel, wir wussten, dass die Admira eine gute Mannschaft ist", atmete der sichtlich erleichterte Bignetti nach Schlusspfiff gegenüber LAOLA1 durch.

Dass Sturm nach den herben Rückschlägen gegen Celtic Glasgow und den WAC derart kämpfen musste, hatten wohl nur die wenigsten erwartet. Doch der Cup schreibt seine eigenen Gesetze – und die Südstadt war an diesem Abend ein heißes Pflaster.

Das frühe, vermeidbare Gegentor durch Schmidt brachte die Grazer früh ins Wanken.

"Damit haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht – das darf uns auf diesem Niveau nicht passieren", ärgerte sich Kapitän Jon Gorenc Stankovic.

Wenig Frische, umso mehr Wille

Trainer Jürgen Säumel analysierte nüchtern, aber erleichtert: "Es läuft momentan nicht leicht von der Hand, aber solche Phasen gehören dazu. Heute hatten wir das Quäntchen Glück auf unserer Seite."