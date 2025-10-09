Suche
    Kühbauer zum LASK: Was darf Satire?

    Ganz Fußball-Österreich staunt über das LASK-Comeback von Didi Kühbauer – die Ansakonferenz reagiert auf die brisante Meldung!

    von Patrick Gstettner , Johannes Kristoferitsch

    Was nach einem Scherz klingt, ist Realität: Didi Kühbauer ist erneut Trainer beim LASK.

    "WAS WAS WAS WAS WAS WAS WAS", schreibt Derbysieger Simon auf Twitter - und spricht Hannes und Patrick damit aus der Seele.

    Viola94 meint auf LAOLA1: "Und täglich grüßt das Murmeltier. Wenn Don Didi wieder zum LASK zurück will wo sie ihn damals wegen "Auffassungsunterschieden" in einer sehr erfolgreichen Saison vor die Tür gesetzt haben, ist das seine Sache."

    In einer kompakten Spezial-Ausgabe der Ansakonferenz reagieren Hannes und Patrick auf die bevorstehende zweite LASK-Ära von Kühbauer.

    Hier ansehen:

    Die Ansakonferenz als Podcast anhören:

