Was nach einem Scherz klingt, ist Realität: Didi Kühbauer ist erneut Trainer beim LASK.

"WAS WAS WAS WAS WAS WAS WAS", schreibt Derbysieger Simon auf Twitter - und spricht Hannes und Patrick damit aus der Seele.

Viola94 meint auf LAOLA1: "Und täglich grüßt das Murmeltier. Wenn Don Didi wieder zum LASK zurück will wo sie ihn damals wegen "Auffassungsunterschieden" in einer sehr erfolgreichen Saison vor die Tür gesetzt haben, ist das seine Sache."

In einer kompakten Spezial-Ausgabe der Ansakonferenz reagieren Hannes und Patrick auf die bevorstehende zweite LASK-Ära von Kühbauer.

Hier ansehen:

Die Ansakonferenz als Podcast anhören:

Die LASK-Cheftrainer der letzten 20 Jahre