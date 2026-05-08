In der 29. Runde der ADMIRAL 2. Liga empfängt der FC Liefering Admira Wacker (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Jungbullen sind mit 41 Zählern Sechster und können die Saison zufrieden ausklingen lassen. In der abgelaufenen Runde siegte Liefering auswärts bei der KSV mit 4:1. Dies war sogleich der dritte Sieg aus den letzten vier Partien.

Die Südstädter haben im Meisterkampf noch Chancen. Auf Tabellenführer Lustenau fehlen fünf Punkte. Zuletzt remisierten die Admiraner 0:0 beim SKN St. Pölten.

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