2. Liga heute LIVE: Austria Klagenfurt - Austria Salzburg
Traditionsduell an Spieltag 16. Die Austria aus Klagenfurt empfängt jene aus Salzburg. LIVE-Stream:
Austria Salzburg gastiert im ADMIRAL Topspiel der 16. Runde der 2. Liga bei Austria Klagenfurt zum Abschluss der Runde (ab 10:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).
Beide Teams sind punktgleich (15 Punkte, 9. bzw. 10. Platz) und stecken im Mittelfeld fest. Ein Sieg ist für beide entscheidend, um den Negativtrend zu beenden und Selbstvertrauen zu gewinnen.
Die Form ist schwach: Klagenfurt ist seit fünf Spielen sieglos (2 Punkte), Salzburg holte aus den letzten fünf Partien nur einen Sieg.
Klagenfurts Offensive führt Bartol Barisic (7 Tore) an, unterstützt von Marc Andre Schmerböck (3 Tore, 3 Assists). Bei Salzburg sind Denizcan Cosgun (4 Tore, 3 Assists) und Paul Lipczinski (4 Tore) die Schlüsselspieler.
Dieses Sechs-Punkte-Spiel ist auch ein Duell der Philosophien: Bundesliga-Erfahrung trifft auf den traditionsreichen Kultverein. Der Sieger erhält einen wichtigen Impuls für die Saison.