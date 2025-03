Nächster Sieg für den ASK Voitsberg!

Die Steirer schlagen in der 19. Runde der ADMIRAL 2. Liga die Amateure des SK Rapid klar mit 3:0 und bejubeln damit den fünften Sieg aus den letzten sechs Ligaspielen.

Die Gastgeber starten deutlich besser in die Partie hinein und übernehmen direkt die Kontrolle. In der ersten halben Stunde zeichnet sich ein Privatduell zwischen Voitsberg-Stürmer Justin Forst und Rapid-II-Keeper Christoph Haas ab. Zweimal scheitert Forst aber am routinierten Schlussmann der Jung-Rapidler (21./28.).

Mit Fortdauer der Begegnung werden die Grün-Weißen stärker, aber sowohl Ismail Seydi (35.) als auch Daniel Nunoo (41.) bringen den Ball nicht im Tor unter.

Kurz vor Pausenpfiff dann aber nochmal Voitsberg, Atsushi Zaizen schlenzt die Kugel nach einer schönen Einzelaktion an den Pfosten (44.). Es geht torlos in die Halbzeitpause.

Zuna trifft doppelt

Auch in Durchgang zwei beginnen die Gastgeber besser. Nach einem Foulspiel von Jakob Brunnhofer bekommt Voitsberg einen Strafstoß und diesen verwertet Philipp Zuna eiskalt (50./E).

Die Jung-Rapidler können sich vom Nackenschlag nicht erholen und kassieren wenige Minuten später den zweiten Gegentreffer. Die Hintermannschaft der Hütteldorfer kann die Kugel nicht richtig klären und Zuna knallt die Kugel aus dem Rückraum in die Maschen (56.).

Voitsberg hat aber noch nicht genug und erhöht nach einem Kopfballtreffer von Dominik Kirnbauer nach einer Ecke zum 3:0 (66.).

Durch den siebten Saisonerfolg springt Voitsberg in der Tabelle auf Rang zehn, die Jung-Rapidler fallen auf Platz fünf zurück.

Die Highlights der Partie: