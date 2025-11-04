NEWS

SKN St. Pölten freut sich über finanziellen Meilenstein

Nicht nur fußballerisch läuft es für die Niederösterreicher gerade richtig gut. Finanziell erreichte der SKN ein vorrangiges Ziel.

SKN St. Pölten freut sich über finanziellen Meilenstein Foto: © GEPA
Der SKN St. Pölten atmet wirtschaftlich auf!

Wie die Niederösterreicher am Dienstag bekanntgeben, wurde das bisher bestehende negative Eigenkapital vollständig abgebaut.

Vor einem Jahr betrug dieses noch rund 1,5 Millionen Euro.

Der Abbau würde nun für finanzielle Stabilität im Verein sorgen und eine wichtige Basis für die Zukunft schaffen, heißt es vom Tabellenführer der Zweiten Liga.

