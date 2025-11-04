SKN St. Pölten freut sich über finanziellen Meilenstein

Der SKN St. Pölten atmet wirtschaftlich auf!

Wie die Niederösterreicher am Dienstag bekanntgeben, wurde das bisher bestehende negative Eigenkapital vollständig abgebaut.

Vor einem Jahr betrug dieses noch rund 1,5 Millionen Euro.

Der Abbau würde nun für finanzielle Stabilität im Verein sorgen und eine wichtige Basis für die Zukunft schaffen, heißt es vom Tabellenführer der Zweiten Liga.