Der SKN St. Pölten gibt einen Abgang bekannt.

Wie die "Wölfe" am Dienstagnachmittag vermelden, verlässt Offensivspieler Malcolm Stolt den Verein per sofort. Der 24-Jährige schließt sich in seiner Heimat Schweden dem Zweitligisten Kalmar FF an. Der Transfer passiert am Deadline Day in Schweden, wo das Transferfenster bis heute offen war.

Stolt war im Sommer 2024 von Östersunds FK in die niederösterreichische Landeshauptstadt gewechselt, in 13 Pflichtspielen erzielte er drei Treffer.

"Für Malcom hat sich jetzt noch kurzfristig die Chance ergeben, in seine Heimat zu einem traditionsreichen Verein mit Ambitionen zu wechseln. Wir bedanken uns für seinen Einsatz, und wünschen ihm für seinen nächsten Karriereschritt nur das Beste", so SKN-Sportdirektor Christoph Freitag.