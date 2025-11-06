NEWS

Novum: First Vienna FC am Flughafen vertreten

Als erster Fußballklub Österreichs ist die Vienna mit einem Merchandise-Shop am Wiener Flughafen vertreten.

Novum: First Vienna FC am Flughafen vertreten Foto: © First Vienna FC 1894
Textquelle: © LAOLA1
Die Trikots des First Vienna FC sind nun auch am Flughafen Wien-Schwechat zu haben.

Seit kurzem ist der älteste Fußballverein Österreichs mit zwei Shops am Flughafen vertreten. Neben Trikots gibt es auch andere Merchandise-Artikel zu erwerben. In Zukunft soll sogar noch ein dritter Shop dazukommen.

"In Sachen Sichtbarkeit kann man es kaum besser treffen. Für den First Vienna FC 1894 ist die Platzierung an diesen hochfrequentierten Spots eine große Chance, um Aufmerksamkeit zu generieren und wahrgenommen zu werden", sagt Vienna-Präsident Kurt Svoboda.

Novum in Österreich

Während der FC Bayern am Flughafen München und einige Premier-League-, LaLiga- oder Serie-A-Klubs an den Airports ihrer Heimatstädte vertreten sind, gab es am Flughafen Wien noch keinen Fußball-Shop.

2. Liga Fußball Flughafen First Vienna FC