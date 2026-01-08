Nach 20 Jahren: Windbichler kehrt zu Heimatverein zurück

Alte Liebe rostet nicht.

Richard Windbichler kehrt zu seinem Heimatverein zurück. Über 20 Jahre nach seinem Wechsel in die Jugend von Admira Wacker kehrt der heute 34-Jährige zum USV Scheiblingkirchen-Warth zurück.

Beim aktuellen Herbstmeister der 1. Landesliga (NÖ) übernimmt der ehemalige Profi die Agenden der Talentförderung und wird darüber hinaus auch für alle Großfeld-Mannschaften als Individualtrainer tätig sein.

Windbichler hat seinen Heimatverein 2005 Richtung Südstadt verlassen, wo er schlussendlich zum Bundesliga-Spieler gereift ist. In seiner Profikarriere hat der Weltenbummler außerdem für die Wiener Austria, in Südkorea, Dänemark, China und den USA gespielt.

Nach einer Saison beim San Antonio FC hat er vor einem Jahr schließlich sein Karriereende bekannt gegeben.