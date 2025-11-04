Der Ex-Salzburger Dijon Kameri könnte vor einem Nationenwechsel zum Kosovo stehen!

Der 21-Jährige galt einst als großes Talent von Red Bull Salzburg, schaffte den Durchbruch in Österreich aber nicht und wechselte im Juli 2025 nach Polen zu Cracovia. Im ÖFB-Nachwuchs ging er in allen Altersklassen als Kapitän voran.

Nun soll Ex-ÖFB-Teamchef und aktueller Trainer der Kosovaren Franco Foda ein Auge auf Kameri geworfen haben. Mit Vesel Demaku wechselte jüngst bereits ein Nachwuchsnationalspieler Österreichs in das Nationalteam des Kosovo (Alle Infos >>>).

Zuletzt meinte Kameri in einem Interview mit dem kosovarischen Portal "Telegrafi": "Ich liebe Kosovo, das Land meiner Eltern – und ja, ich stehe in Kontakt mit Franco Foda."

"Fühle etwas Besonderes"

Der Mittelfeldspieler, der das letzte Mal am 10. Oktober für das ÖFB-U21-Nationalteam beim 1:1 gegen Dänemark auflief, meint in Bezug auf das Nationalteam seines Elternlandes: "Wenn ich die Hymne oder die Flagge sehe, fühle ich etwas Besonderes."

In seinem Klub wurde er bisher achtmal eingewechselt, wartet aber noch auf sein erstes Tor.