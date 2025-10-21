-
Endstand
6:12:0 , 4:1
Fermin Lopez
Fermin Lopez
Lamine Yamal
- Marcus Rashford
Fermin Lopez
- Marcus Rashford
Ayoub El Kaabi
NEWS
Champions League LIVE: FC Barcelona - Olympiakos Piräus
In der CL-Ligaphase empfängt Barca die Griechen Olympiakos Piräus. LIVE:
In der UEFA Champions League Runde drei treffen der FC Barcelona und Olympiakos Piräus aufeinander (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Die Katalanen belegen mit zwei Zählern Abstand in der heimischen Liga den zweiten Platz hinter dem Spitzenreiter Real Madrid.
Zuletzt siegte Barca 2:1 gegen den FC Girona. Der Siegtreffer gelang der Flick-Truppe erst in der Nachspielzeit.
Olympiakos Piräus steht in der griechischen Liga auf dem zweiten Rang und hat mit 17 Punkten derzeit einen weniger als PAOK Saloniki.
Gegen AE Larisa feierten die Hafenstädter vergangenes Wochenende einen 2:0-Auswärtssieg.