Champions League LIVE: FC Barcelona - Olympiakos Piräus

In der UEFA Champions League Runde drei treffen der FC Barcelona und Olympiakos Piräus aufeinander (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Katalanen belegen mit zwei Zählern Abstand in der heimischen Liga den zweiten Platz hinter dem Spitzenreiter Real Madrid.

Zuletzt siegte Barca 2:1 gegen den FC Girona. Der Siegtreffer gelang der Flick-Truppe erst in der Nachspielzeit.

Olympiakos Piräus steht in der griechischen Liga auf dem zweiten Rang und hat mit 17 Punkten derzeit einen weniger als PAOK Saloniki.

Gegen AE Larisa feierten die Hafenstädter vergangenes Wochenende einen 2:0-Auswärtssieg.