Janine Flock und Samuel Maier haben beim Skeleton-Weltcup in Sigulda (Lettland) Podestplätze erreicht.

Die Tirolerin musste sich am Freitag als Zweite nur der Niederländerin Kimberley Bos um 0,16 Sekunden geschlagen geben. Schneller als Maier waren die Briten Marcus Wyatt und Matt Weston, ex aequo mit dem Tiroler 0,93 Sekunden zurück. Dritter wurde der Chinese Yin Zheng.

Für die 35-jährige Flock war es der 39. Podestplatz, für den zehn Jahre jüngeren Maier der zweite nach Igls 2021.

In der Gesamtwertung liegt Flock nach fünf von acht Wettbewerben 48 Punkte hinter der Führenden, der Deutschen Hannah Neise. "Sie hat verdient gewonnen, auch wenn ich ihr im zweiten Lauf doch noch ein bisschen nähergekommen bin", sagte Flock über Siegerin Bos.

Die nächsten Rennen stehen Anfang Jänner in Winterberg auf dem Programm. "Ich habe einen guten Rhythmus, habe Spaß am Rennfahren, schön wäre, wenn nach drei Podestplätzen auch noch ein Sieg gelingen würde", so Flock.