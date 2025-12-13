NEWS

Skispringen heute LIVE: 1. Bewerb der Männer in Klingenthal

Nächste Weltcup-Station für die Skispringer. In Klingenthal stehen wieder zwei Springen am Programm. Neo-Papa Stefan Kraft ist wieder mit dabei. LIVE-Infos:

Skispringen heute LIVE: 1. Bewerb der Männer in Klingenthal Foto: © GEPA
Können Österreichs Adler in Klingenthal wieder auf das Podest fliegen?

Zuletzt mussten rot-weiß-rote Fans ihre Springer auf dem Weltcup-Stockerl vermissen. Im deutschen Klingenthal gibt es nun die nächste Chance (1. Durchgang ab 15:45 Uhr im LIVE-Ticker).

Wieder mit von der Partie ist der frisch gebackene Papa Stefan Kraft, der in Falun bereits seinen ersten Saisonsieg einheimsen konnte.

Der zweite Saisonsieger aus österreichischer Sicht ist Daniel Tschofenig. Jüngst gelang in Wisla keinem ÖSV-Adler der Sprung auf das Podest.

Mit zwei Siegen sicherte sich der Slowene Domen Prevc dort die Gesamtführung im Weltcup.

