Sieg für Doppelsitzer Egle/Kipp in Oberhof

Das Duo bleibt damit auch in der Gesamtwertung klar vorne.

Sieg für Doppelsitzer Egle/Kipp in Oberhof Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Selina Egle/Lara Kipp haben am Samstag beim Rodel-Weltcup in Oberhof den Doppelsitzerbewerb gewonnen.

Die Österreicherinnen zeigen sich damit vor den Olympischen Spielen weiterhin in Hochform. Zweite wurden die Deutschen Elisa-Marie Storch/Pauline Patz (+0,155 Sek.), Dritte Andrea Vötter/Marion Oberhofer aus Italien (+0,164).

Egle/Kipp führen in der Gesamtwertung nach sieben von neun Bewerben mit 640 Punkten vor den Deutschen Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (508).

