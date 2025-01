Rücktritt vom Rücktritt! Freestyle-Ass steht vor Comeback

Lara Wolf kehrt beim Freeski-Heimbewerb am Kreischberg am kommenden Wochenende in den Weltcup zurück.

Die 24-jährige Tirolerin hatte im Oktober 2023 mit nur 23 Jahren ihren Rücktritt bekanntgegeben, nach einem Jahr Pause aber seit vergangenen Oktober an ihrem Comeback gearbeitet.

Beim Big Air steht die zweifache Olympia-Teilnehmerin in der Qualifikation am Donnerstag (10.30 Uhr) am Start, das Finale der Top Acht steigt am Freitag (18.00 Uhr).

Vorfreude auf Comeback groß

Wolf, die mit 14 Jahren im Weltcup debütiert hatte und zweimal (2017 und 2021) WM-Siebente war, bestritt im Oktober in der Skihalle im niederländischen Landgraaf zwei FIS-Slopestyle-Bewerbe und gewann beide.

Danach setzte die Tirolerin die Vorbereitungen auf die Rückkehr in den Leistungssport gezielt fort.

"Meine Vorfreude auf die Rückkehr in den Weltcup ist riesengroß. Ich kann es kaum erwarten, wieder eine Startnummer zu tragen. Dass es für mich am Kreischberg losgeht, bedeutet mir sehr viel, weil ich viele schöne Erinnerungen mit diesem Ort verbinde", erklärte Wolf, deren großes Ziel die Olympia-Teilnahme 2026 ist.

