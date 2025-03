Die Österreicherin Olga Mikutina liegt bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Boston nach dem Kurzprogramm der Frauen auf dem 17. Platz.

Ein nicht optimales Programm - u.a. sprang sie einen dreifach gedachten Flip nur einfach - brachte der 21-Jährigen 59,63 Punkte ein, was aber sicher zum Einzug in die Kür der Top 24 reichte.

Damit hat die in den USA trainierende und studierende Mikutina auch intakte Chancen auf einen Olympia-Quotenplatz. Es führt Alysa Liu (74,58).

Mikutina fehlen acht Punkte auf Top Ten

Die 19-jährige US-Amerikanerin gab in dieser Saison ein Comeback, nachdem sie 2022 als damaliger Schützling u.a. des Vorarlbergers Viktor Pfeifer nach WM-Bronze erst 16-jährig ihren Rücktritt erklärt hatte. Die WM-Kür der Frauen ist für Freitag (23.00 Uhr MEZ) angesetzt.

Mikutinas Rückstand auf Platz 15 beträgt weniger als einen Punkt, auf die Top Ten knapp acht Zähler. In der Nacht auf Donnerstag (MEZ) geben ihre Landsleute Gabriella Izzo/Luc Maierhofer im Paarlauf ihr gemeinsames WM-Debüt, am Donnerstag tritt Maurizio Zandron im Kurzprogramm der Männer an.