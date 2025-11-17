NEWS

Matej Svancer fällt für Slopestyle-Heimweltcup aus

Matej Svancer verpasst verletzungsbedingt den Weltcup-Auftakt im Freeski-Slopestyle auf dem Stubaier Gletscher.

Matej Svancer fällt für Slopestyle-Heimweltcup aus Foto: © GEPA
Der Weltcup-Auftakt im Freeski-Slopestyle am Samstag auf dem Stubaier Gletscher wird ohne Matej Svancer in Szene gehen.

Der 21-jährige Salzburger muss wegen wieder aufgetretener Schmerzen im linken Fuß nicht nur darauf verzichten, sondern wird auch bei den beiden Big-Air-Weltcups in China fehlen.

Ein Antreten Mitte Dezember beim Big Air in Steamboat (USA) war ohnehin nicht geplant. Svancer hatte wegen einer Verletzung an der linken Ferse zu Saisonende auch die WM verpasst.

"Es sind zuletzt nach dem Training aufgrund der härteren Landungen auf Schnee wieder Probleme im linken Fuß aufgetreten. Eine erneute eingehende Untersuchung hat ergeben, dass nicht die Ferse, sondern starke Verspannungen im Fußgewölbe die Schmerzen verursachen", erklärte Svancer in einer ÖSV-Aussendung vom Montag.

Er werde im Dezember das Training wieder aufnehmen und im Jänner im Hinblick auf die Olympischen Spiele noch den einen oder anderen Weltcup bestreiten. "Es ist natürlich schade, dass ich in Stubai nicht fahren kann, aber derzeit muss ich den Fokus ganz einfach auf meine körperliche Fitness legen", so Svancer.

