ÖSV-Männer in Hochfilzen auch in Verfolgung abgeschlagen

Eder bei Sieg von Perrot als bester Österreicher lediglich 30.

ÖSV-Männer in Hochfilzen auch in Verfolgung abgeschlagen Foto: © GEPA
Die ÖSV-Biathleten haben beim Heimweltcup in Hochfilzen auch am Samstag in der Verfolgung keine Bäume ausgerissen.

Simon Eder machte mit drei Strafrunden nur einen Platz gut und kam auf Platz 30. David Komatz und Fabian Müllauer landeten im geschlagenen Feld.

Den Sieg sicherte sich der fehlerfreie Franzose Eric Perrot, der Sprintsieger Tommaso Giacomel (1 Strafrunde) um zehn Sekunden abhängte. Dritter wurde der Norweger Johan-Olav Botn.

