Anna Gasser bleibt bei den X-Games ohne Medaille

Bei den X-Games in Aspen konnte die Kärntnerin kein Topergebnis erzielen. Nun warten auf sie die Olympischen Winterspiele.

Anna Gasser bleibt bei den X-Games ohne Medaille Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Die zweifache Snowboard-Big-Air-Olympiasiegerin Anna Gasser hat am Samstag bei den X-Games in Aspen im Big Air nur Rang acht belegt.

Die 34-jährige Kärntnerin konnte in ihrem letzten Bewerb vor den Olympischen Spielen alle ihre drei Versuche nicht landen und schrieb nur 17 Punkte an.

Den Sieg holte die Japanerin Cocomo Murase (96,66) vor der Neuseeländerin Zoi Sadowski-Synnott (94,66) und der Britin Mia Brookes (91).

Im Slopestyle belegte Gasser am Freitag nur den fünften Platz. Der Sieg ging dort an Brookes.

Wintersport Snowboard Anna Gasser X-Games