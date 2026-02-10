Benjamin Karl deutlich: "Es ist eine Ego-Sache“

Große Medaillen-Party im Österreich-Haus
Zukunft nach der Saison steht „in den Sternen“
Ob der neuerliche Gold-Coup in Livigno auch der krönende Abschluss seiner olympischen Karriere ist, lässt der Ausnahmekönner weiterhin offen. Während die Sportwelt über einen möglichen Rücktritt spekuliert, bleibt Karl seinem Credo der ständigen Bewegung treu:
"Ich bleibe mein Leben lang Sportler, bewege mich sehr viel. Der Mensch gehört bewegt. Alles andere steht in den Sternen. Ich liebe das Snowboarden, ich liebe das Radfahren. Am Ende der Saison werde ich mich neu ausrichten.“