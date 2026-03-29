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Fünf Mal 20,0! Tschofenig fliegt dennoch knapp am Podest vorbei

Der ÖSV-Adler verbessert sich im zweiten Durchgang um zehn Plätze, fürs Stockerl reicht es dennoch knapp nicht. Ein Norweger holt den ersten Saisonsieg.

Fünf Mal 20,0! Tschofenig fliegt dennoch knapp am Podest vorbei Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Daniel Tschofenig wird als Vierter zum Abschluss der Skisprung-Saison beim Skifliegen in Planica bester Österreicher!

Der Kärntner verbessert sich im zweiten Durchgang von Position 14 auf vier, am Ende fehlen 2,9 Punkte auf das Stockerl. Für seinen Flug im zweiten Durchgang erhält er sogar fünf Mal die Bestnote 20,0.

Der Sieg geht an Marius Lindvik, der damit den ersten Saisonsieg für Norwegen einfährt. Zweiter wird Saison-Dominator und Lokalmatador Domen Prevc, der damit auch die kleine Kristallkugel gewinnt. Dritter wird Johann Andre Forfang.

Fettner zum Abschluss Neunter

Stephan Embacher, der rechnerisch noch Chancen auf die Kristallkugel hatte, hat zweimal Pech mit dem Wind und muss sich am Ende mit Position 21 zufriedengeben.

Manuel Fettner zeigt in seinem letzten Karrierespringen nochmal, was er kann, und fliegt auf 230 Meter. Am Ende wird der 40-Jährige Neunter.

Zweitbester Österreicher wird Stefan Kraft als Sechster, Jonas Schuster holt Position zehn, Maximilian Ortner wird 15.

Das Endergebnis im Skifliegen:

Die einzigartige Karriere des Manuel Fettner

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