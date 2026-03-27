-
Wer ist der beste Skispringer aller Zeiten?3er-Gondel
-
Droht Österreich ein Olympia-Dämpfer?Standpunkt
-
Ranking: Rückblick auf die Sportmomente 2025Sonstiges
-
3er-Gondel: ÖSV-Adler - Betrüger oder Überflieger?3er-Gondel
-
3er-Gondel: Neue Skisprung-Regel: Eine Punktlandung?3er-Gondel
-
3er-Gondel: Special zur Vierschanzentournee3er-Gondel
-
3er-Gondel: Ist Odermatt heuer tatsächlich zu schlagen?3er-Gondel
NEWS
Skifliegen LIVE: Erster Männer-Bewerb in Planica
Beim Saison-Finale in Planica geht es noch um den Sieg im Skiflug-Weltcup. Stephan Embacher geht als Führender in die letzten Bewerbe. LIVE-Infos:
Saison-Finale für die Skispringer! Am letzten Wochenende geht es zum Skifliegen nach Planica. Der erste Einzelberwerb startet am Freitag um 15:00 Uhr - im LIVE-Ticker >>>
Im Skiflug-Weltcup führt Stephan Embacher die Wertung mit 260 Punkten an. Dahinter lauert Domen Prevc mit nur 15 Zählern weniger. Auf Rang drei liegt der Norweger Johann Andre Forfang (-120).