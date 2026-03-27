NEWS

Skifliegen LIVE: Erster Männer-Bewerb in Planica

Beim Saison-Finale in Planica geht es noch um den Sieg im Skiflug-Weltcup. Stephan Embacher geht als Führender in die letzten Bewerbe. LIVE-Infos:

Skifliegen LIVE: Erster Männer-Bewerb in Planica Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Saison-Finale für die Skispringer! Am letzten Wochenende geht es zum Skifliegen nach Planica. Der erste Einzelberwerb startet am Freitag um 15:00 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Im Skiflug-Weltcup führt Stephan Embacher die Wertung mit 260 Punkten an. Dahinter lauert Domen Prevc mit nur 15 Zählern weniger. Auf Rang drei liegt der Norweger Johann Andre Forfang (-120).

Skifliegen im Planica im LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

"Nicht ganz so stabil": Widhölzl zieht Skisprung-Saisonfazit

"Nicht ganz so stabil": Widhölzl zieht Skisprung-Saisonfazit

Skispringen
Skifliegen: Alle ÖSV-Männer für Planica qualifiziert

Skifliegen: Alle ÖSV-Männer für Planica qualifiziert

Skispringen
Die 20 größten Schanzen der Skisprung-Geschichte

Die 20 größten Schanzen der Skisprung-Geschichte

Skispringen
3
Sorgen um Embacher vor Kugel-Finale in Planica

Sorgen um Embacher vor Kugel-Finale in Planica

Skispringen
Schrecksekunde für Stefan Kraft in Planica

Schrecksekunde für Stefan Kraft in Planica

Skispringen
2
Zandron zum Karriereende bei Eiskunstlauf-WM ausgeschieden

Zandron zum Karriereende bei Eiskunstlauf-WM ausgeschieden

Wintersport
ÖSV-Bilanz: "Auch wenn's schiefläuft, sind wir konkurrenzfähig"

ÖSV-Bilanz: "Auch wenn's schiefläuft, sind wir konkurrenzfähig"

Ski Alpin
4

Kommentare

Stefan Kraft Wintersport Skispringen Stephan Embacher Domen Prevc Johann André Forfang Daniel Tschofenig Ryoyu Kobayashi