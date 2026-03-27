Skifliegen LIVE: Erster Männer-Bewerb in Planica

Saison-Finale für die Skispringer! Am letzten Wochenende geht es zum Skifliegen nach Planica. Der erste Einzelberwerb startet am Freitag um 15:00 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Im Skiflug-Weltcup führt Stephan Embacher die Wertung mit 260 Punkten an. Dahinter lauert Domen Prevc mit nur 15 Zählern weniger. Auf Rang drei liegt der Norweger Johann Andre Forfang (-120).

Skifliegen im Planica im LIVE-Ticker: