Domen Prevc ist bislang der überragende Mann der Vierschanzentournee.

Der Gesamtweltcupführende aus Slowenen hat die beiden bisherigen Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen dominiert und sich einen gewaltigen Vorsprung in der Tournee herausgesprungen.

Die Gesamtwertung der Vierschanzentournee >>>

Mit seinen Leistungen bringt Prevc natürlich auch die Konkurrenz ins Grübeln. So ist nun das Gerücht aufgekommen, wonach der Slowene aufgrund eines speziellen Schuhtricks allen auf und davonspringen könnte.

FIS: "Alles regelkonform"

Demnach soll Prevc mit offenen Sprungstiefeln springen und dadurch die Ski besser als Tragfläche einsetzen können.

Die FIS ist sich den Vorwürfen bewusst, sehe jedoch keinen Handlungsbedarf. "Es ist alles regelkonform. Es wird nicht geprüft, wie eng die Schuhe geschnürt sind", wird FIS-Kontrolleur Mathias Hafele in der "Krone" zitiert.