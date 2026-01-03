NEWS

Springt Prevc mit offenen Sprungstiefeln?

Domen Prevc springt bei der Vierschanzentournee derzeit allen davon. Nun machen Gerüchte die Runde, man habe sein Erfolgsgeheimnis herausgefunden.

Springt Prevc mit offenen Sprungstiefeln? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Domen Prevc ist bislang der überragende Mann der Vierschanzentournee.

Der Gesamtweltcupführende aus Slowenen hat die beiden bisherigen Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen dominiert und sich einen gewaltigen Vorsprung in der Tournee herausgesprungen.

Die Gesamtwertung der Vierschanzentournee >>>

Mit seinen Leistungen bringt Prevc natürlich auch die Konkurrenz ins Grübeln. So ist nun das Gerücht aufgekommen, wonach der Slowene aufgrund eines speziellen Schuhtricks allen auf und davonspringen könnte.

FIS: "Alles regelkonform"

Demnach soll Prevc mit offenen Sprungstiefeln springen und dadurch die Ski besser als Tragfläche einsetzen können.

Die FIS ist sich den Vorwürfen bewusst, sehe jedoch keinen Handlungsbedarf. "Es ist alles regelkonform. Es wird nicht geprüft, wie eng die Schuhe geschnürt sind", wird FIS-Kontrolleur Mathias Hafele in der "Krone" zitiert.

Die 20 Skispringer mit den meisten Weltcupsiegen

#20 - Domen Prevc (Slowenien) - 16 Weltcupsiege
#20 - Matti Hautamäki (Finnland) - 16 Weltcupsiege

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Zajc-Disqualifikation: Unterschiede bei slowenischer Messung

Zajc-Disqualifikation: Unterschiede bei slowenischer Messung

Skispringen
1
"Finde ich frech" - Zajc erntet nach Disqualifikation Kritik

"Finde ich frech" - Zajc erntet nach Disqualifikation Kritik

Skispringen
3
ÖSV-Duo muss vor Innsbruck auf Tournee-Wunder hoffen

ÖSV-Duo muss vor Innsbruck auf Tournee-Wunder hoffen

Skispringen
3
"Wenn's laft, dann laft's": Embacher startet bei Tournee durch

"Wenn's laft, dann laft's": Embacher startet bei Tournee durch

Skispringen
Ohne Rossi: Canucks unterliegen Seattle im Penaltyschießen

Ohne Rossi: Canucks unterliegen Seattle im Penaltyschießen

NHL
Liensberger? "Das will keiner sehen"

Liensberger? "Das will keiner sehen"

Ski Alpin
Ski heute: Riesentorlauf der Frauen in Kranjska Gora

Ski heute: Riesentorlauf der Frauen in Kranjska Gora

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Skispringen Vierschanzen-Tournee