Skisprung-Saisonauftakt heute: Mixed-Bewerb in Lillehammer
Die Skispringer und Skispringerinnen starten mit einem Mixed-Teambewerb in die Olympia-Saison. LIVE-Infos:
Es ist soweit! In Lillehammer findet das erste Skisprung-Wochenende der Saison 2025/26 statt. Gestartet wird mit einem Mixed-Teambewerb - ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>
Nach einer Traum-Saison wollen die ÖSV-Adler an die Erfolge des letzten Jahres anknüpfen. Die Skispringerinnen hatten hingegen in der Vorbereitung auf den Olympia-Winter einige Veränderungen zu verkraften. Neben dem Karriereende von Sara Marita Kramer und Jacqueline Seifriedsberger zog sich Eva Pinkelnig eine schwere Knieverletzung zu.
Der letzte Mixed-Teambewerb fand im März in Trondheim statt. Diesen konnte Norwegen gewinnen, Österreich holte mit Stefan Kraft, Jan Hörl, Seifriedsberger und Pinkelnig Bronze.