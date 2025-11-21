NEWS

Skisprung-Saisonauftakt heute: Mixed-Bewerb in Lillehammer

Die Skispringer und Skispringerinnen starten mit einem Mixed-Teambewerb in die Olympia-Saison. LIVE-Infos:

Skisprung-Saisonauftakt heute: Mixed-Bewerb in Lillehammer Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Es ist soweit! In Lillehammer findet das erste Skisprung-Wochenende der Saison 2025/26 statt. Gestartet wird mit einem Mixed-Teambewerb - ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Nach einer Traum-Saison wollen die ÖSV-Adler an die Erfolge des letzten Jahres anknüpfen. Die Skispringerinnen hatten hingegen in der Vorbereitung auf den Olympia-Winter einige Veränderungen zu verkraften. Neben dem Karriereende von Sara Marita Kramer und Jacqueline Seifriedsberger zog sich Eva Pinkelnig eine schwere Knieverletzung zu.

Der letzte Mixed-Teambewerb fand im März in Trondheim statt. Diesen konnte Norwegen gewinnen, Österreich holte mit Stefan Kraft, Jan Hörl, Seifriedsberger und Pinkelnig Bronze.

Der Mixed-Bewerb im LIVE-Ticker:

Das war der Sommer der Skisprung-Stars

Lisa Eder
Stefan Kraft

Slideshow starten

49 Bilder

Mehr zum Thema

Widhölzl erklärt: Das ist Österreichs größte Konkurrenz

Widhölzl erklärt: Das ist Österreichs größte Konkurrenz

Skispringen
2
Kraft über Norweger: "Werden nicht meine besten Freunde"

Kraft über Norweger: "Werden nicht meine besten Freunde"

Skispringen
Stockerlplatz für Maier beim Skeleton-Auftakt

Stockerlplatz für Maier beim Skeleton-Auftakt

Bob
Biathlon: ÖSV gibt Aufgebot für Saison-Auftakt bekannt

Biathlon: ÖSV gibt Aufgebot für Saison-Auftakt bekannt

Biathlon
1
Schwerer Trainingssturz! Sorgen um Lara Gut-Behrami

Schwerer Trainingssturz! Sorgen um Lara Gut-Behrami

Ski Alpin
5
Ski-Weltcup in Gurgl: Fakten zu den Slalom-Rennen im Ötztal

Ski-Weltcup in Gurgl: Fakten zu den Slalom-Rennen im Ötztal

Ski Alpin
NHL: Klatsche für die Red Wings, Strafen für Kasper

NHL: Klatsche für die Red Wings, Strafen für Kasper

NHL
3
Kommentare

Kommentare

Wintersport Skispringen Skisprung-Weltcup ÖSV-Skispringer ÖSV-Adler ÖSV-Skispringerinnen Skisprung-Weltcup Frauen Mixed-Bewerb Lillehammer