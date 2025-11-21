Es ist soweit! In Lillehammer findet das erste Skisprung-Wochenende der Saison 2025/26 statt. Gestartet wird mit einem Mixed-Teambewerb - ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Nach einer Traum-Saison wollen die ÖSV-Adler an die Erfolge des letzten Jahres anknüpfen. Die Skispringerinnen hatten hingegen in der Vorbereitung auf den Olympia-Winter einige Veränderungen zu verkraften. Neben dem Karriereende von Sara Marita Kramer und Jacqueline Seifriedsberger zog sich Eva Pinkelnig eine schwere Knieverletzung zu.

Der letzte Mixed-Teambewerb fand im März in Trondheim statt. Diesen konnte Norwegen gewinnen, Österreich holte mit Stefan Kraft, Jan Hörl, Seifriedsberger und Pinkelnig Bronze.

Der Mixed-Bewerb im LIVE-Ticker: