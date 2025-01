Prevc siegt auch in Oberstdorf - Seifriedsberger Achte

Skispringerin Nika Prevc hat sich am Mittwoch zur Siegerin der "Two Nights Tour" gekürt.

24 Stunden nach dem Erfolg in Garmisch-Partenkirchen gewann die Slowenin am Neujahrstag auch in Oberstdorf und sicherte sich damit souverän die Tourwertung.

Als beste Österreicherin landete Jacqueline Seifriedsberger in Oberstdorf auf Rang acht unmittelbar vor Teamkollegin Lisa Eder. Die Vortagesdritte Eva Pinkelnig, die im Vorjahr hier gewonnen hatte, wurde Zwölfte.

Pinkelnig im Gesamtranking auf Rang acht

Prevc verwies in Oberstdorf die beiden Norwegerinnen Anna Odine Ström und Eirin Maria Kvandal auf die Plätze zwei und drei. Kvandal wurde damit Zweite der Tourneewertung.

Beste ÖSV-Springerin war Pinkelnig auf Rang acht direkt vor Eder und Seifriedsberger. Im rot-weiß-roten Lager war die Stimmung angesichts des Ergebnisses gedämpft. "Der Neujahrsstart hätte besser sein können", sagte Eder. "Es ist nicht ganz so, wie ich mir das momentan vorstelle. Es ist ein bissl zu verkrampft", meinte Seifriedsberger.

Julia Mühlbacher verpasste als 28. nach dem ersten Durchgang das Finale der Top 20. Sara Marita Kramer und Meghann Wadsak waren in der Qualifikation für den Bewerb der Top 30 knapp gescheitert.

Weiter geht's im Weltcup in Villach

Der Frauen-Weltcup kommt nun am Wochenende nach Österreich, wo in Villach am Sonntag (11:15 Uhr) und Montag (14:20 Uhr) um Punkte gesprungen wird.

"Heimweltcup ist immer super. Ich glaube, das kommt uns jetzt allen recht, wieder einmal vor Heimpublikum zu springen", erklärte Seifriedsberger.

