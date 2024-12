Two Nights Tour: Pinkelnig in Garmisch mit Schanzenrekord

Eva Pinkelnig springt im ersten der zwei Skisprung-Bewerbe bei der Two Nights Tour auf den dritten Rang.

Die Vorarlbergerin muss sich in Garmisch-Partenkirchen nur Siegerin Nika Prevc (SLO) und Eirin Maria Kvandal (NOR) geschlagen geben.

Im zweiten Durchgang glänzt Pinkelnig mit einem gewaltigen Satz auf 137,5 Meter und stellt damit einen neuen Schanzenrekord bei den Frauen auf. Am Ende fehlen ihr 16,5 Punkte auf Rang eins.

Eder und Seifriedsberger in den Top 10

Lisa Eder landet auf dem soliden siebenten Rang (-29,2 Pkt.), Jacqueline Seifriedsberger arbeitet sich auf Platz neun nach vorne (-34,6). Julia Mühlbacher wird 19. (-73,5).

Bereits am Neujahrstag steht in Oberstdorf (ab 16:15 Uhr im LIVE-Ticker) Station Nummer zwei der Two Nights Tour an.

Genau wie bei der Vierschanzentournee wird der erste Durchgang im K.o.-Modus gesprungen. Da dort allerdings nur 30 Frauen teilnehmen, geht der zweite Durchgang mit lediglich 20 Springerinnen über die Bühne. Am Dienstag verpasste unter anderem Marita Kramer den Sprung in den zweiten Durchgang.

