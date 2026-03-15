ÖSV-Adler bei Windlotterie am Holmenkollen im geschlagenen Feld

Österreichs Skispringer sind in der zweiten Einzel-Entscheidung am Holmenkollen im Wind-Pech.

Bei äußerst wechselhaften Bedingungen in Oslo fällt nur der erste Durchgang in die Wertung, dort kommt Junioren-Weltmeister Stephan Embacher als Sechster noch am besten durch. Manuel Fettner belegt den 13. Platz.

Stefan Kraft als 19. und der Samstags-Zweite Maximilian Ortner auf Rang 20 sammeln ebenfalls Weltcup-Punkte.

Jonas Schuster (35.) und Daniel Tschofenig (37.) landen ebenfalls außerhalb der Top 30 wie Ryoyu Kobayashi (JPN/32.) und der Vortages-Sieger Gregor Deschwanden (SUI/38.).

Erster Weltcup-Sieg für Naito

Tomofumi Naito darf sich im Alter von 33 Jahren dagegen über seinen ersten Weltcup-Sieg freuen.

Der Japaner gewinnt mit dem Minimal-Vorsprung von 0,1 Punkten vor Anze Lanisek (SLO) sowie Antti Aalto (-1,1 Punkte). Der Finne sorgt für den ersten Einzel-Podestplatz der "Suomi" seit Innsbruck 2014. Damals siegte Anssi Koivuranta im Rahmen der Vierschanzentournee.

Saison-Dominator Domen Prevc kommt nicht über den neunten Rang hinaus.

Für den Skisprung-Tross geht es nun innerhalb Norwegens nach Vikersund.