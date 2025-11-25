Nach dem Saisonauftakt in Lillehammer geht es für die Skispringer direkt im schwedischen Falun weiter. Ab 15:10 Uhr findet dort der dritte Einzelbewerb der Saison der Männer statt - im LIVE-Ticker >>>

Nach dem erfolgreichen ersten Einzelbewerb, bei dem die ÖSV-Adler einen Dreifachsieg feierten, wusste die Konkurrenz im zweiten Bewerb in Lillehammer zu überzeugen und verdrängte die Österreicher vom Podest.

Nach dem ersten Skisprungwochenende kommt der Japaner Ryoyu Kobayashi als Weltcupführender nach Schweden, dicht gefolgt von Stefan Kraft.

In Falun wollen die Österreicher auf der Normalschanze (HS 105) wieder um die ersten Plätze springen. Es ist der erste Wettbewerb im Weltcup seit 2015 auf dieser Schanze.