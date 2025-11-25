NEWS

Skispringen heute: Einzelbewerb der Männer in Falun

Können die ÖSV-Adler in Falun wieder auf das Podest springen? LIVE-Infos:

Skispringen heute: Einzelbewerb der Männer in Falun Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach dem Saisonauftakt in Lillehammer geht es für die Skispringer direkt im schwedischen Falun weiter. Ab 15:10 Uhr findet dort der dritte Einzelbewerb der Saison der Männer statt - im LIVE-Ticker >>>

Nach dem erfolgreichen ersten Einzelbewerb, bei dem die ÖSV-Adler einen Dreifachsieg feierten, wusste die Konkurrenz im zweiten Bewerb in Lillehammer zu überzeugen und verdrängte die Österreicher vom Podest.

Nach dem ersten Skisprungwochenende kommt der Japaner Ryoyu Kobayashi als Weltcupführender nach Schweden, dicht gefolgt von Stefan Kraft.

In Falun wollen die Österreicher auf der Normalschanze (HS 105) wieder um die ersten Plätze springen. Es ist der erste Wettbewerb im Weltcup seit 2015 auf dieser Schanze.

Das erste Einzelspringen in Falun im LIVE-Ticker:

Die Österreicher mit den meisten Skisprung-Weltcupsiegen

#26 - Florian Liegl
#26 - Christian Nagiller

Slideshow starten

32 Bilder

Mehr zum Thema

Die 20 Skispringer mit den meisten Weltcupsiegen

Die 20 Skispringer mit den meisten Weltcupsiegen

Skispringen
20
Marcel Hirscher fehlen 2,5 Sekunden auf die Weltspitze

Marcel Hirscher fehlen 2,5 Sekunden auf die Weltspitze

Ski Alpin
4
Schneemangel in Beaver Creek: Saalbach als Ersatz-Austragungsort?

Schneemangel in Beaver Creek: Saalbach als Ersatz-Austragungsort?

Ski Alpin
3
Skispringen LIVE: Einzelspringen der Männer in Lillehammer

Skispringen LIVE: Einzelspringen der Männer in Lillehammer

Skispringen
Die 20 treffsichersten Österreicher der deutschen Bundesliga

Die 20 treffsichersten Österreicher der deutschen Bundesliga

International
16
Dieser Asien-Export ist Legionär der Woche

Dieser Asien-Export ist Legionär der Woche

International
49ers auf Playoff-Kurs! McCaffrey trumpft gegen Ex-Team auf

49ers auf Playoff-Kurs! McCaffrey trumpft gegen Ex-Team auf

Football
Kommentare

Kommentare

Wintersport Skispringen Skisprung-Weltcup ÖSV-Adler Falun