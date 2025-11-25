NEWS

Kraft katapultiert sich mit Falun-Sieg an ewige Spitzenliste

Der Salzburger löst den Finnen Janne Ahonen als Rekordhalter bei den meisten Weltcup-Punkten ab.

Kraft katapultiert sich mit Falun-Sieg an ewige Spitzenliste Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Stefan Kraft gewinnt am Dienstagnachmittag das Weltcup-Springen in Falun und sichert sich damit einen historischen Rekord.

Mit nunmehr insgesamt 15.811 Weltcup-Punkten in seiner Karriere löst er den Finnen Janne Ahonen mit 15.758 Punkten an der Spitze der ewigen Rangliste ab.

In Falun verweist der ÖSV-Rekordler den Slowenen Anze Lanisek mit 2,2 Punkten auf Rang zwei. Dritter wird der Deutsche Philipp Raimund mit 5 Punkten Rückstand.

Dahinter folgt mit Stephan Embacher, Jan Hörl und Daniel Tschofenig ein ÖSV-Trio. Maximilian Ortner (16.) und Manuel Fettner (17.) dürfen sich ebenfalls über Weltcup-Punkte freuen.

Mehr zum Thema

Die meisten Skisprung-Weltcupsiege: Kraft holt Nykänen ein

Die meisten Skisprung-Weltcupsiege: Kraft holt Nykänen ein

Skispringen
23
Die Österreicher mit den meisten Skisprung-Weltcupsiegen

Die Österreicher mit den meisten Skisprung-Weltcupsiegen

Skispringen
5
Skispringen LIVE: Einzelbewerb der Männer in Falun

Skispringen LIVE: Einzelbewerb der Männer in Falun

Skispringen
3
Flutlicht am Bergisel kommt - Weg für Frauen-Tournee damit frei

Flutlicht am Bergisel kommt - Weg für Frauen-Tournee damit frei

Skispringen
1
Anna Gasser verzichtet bis Jänner auf Weltcup-Bewerbe

Anna Gasser verzichtet bis Jänner auf Weltcup-Bewerbe

Snowboard
Das ist das ÖSV-Aufgebot für Copper Mountain

Das ist das ÖSV-Aufgebot für Copper Mountain

Ski Alpin
Kehrt Kilde früher als gedacht zurück?

Kehrt Kilde früher als gedacht zurück?

Ski Alpin
1
Kommentare

Kommentare

Wintersport Skispringen Falun Stefan Kraft Daniel Tschofenig Manuel Fettner Ryoyu Kobayashi Stephan Embacher