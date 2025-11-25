Kraft katapultiert sich mit Falun-Sieg an ewige Spitzenliste

Stefan Kraft gewinnt am Dienstagnachmittag das Weltcup-Springen in Falun und sichert sich damit einen historischen Rekord.

Mit nunmehr insgesamt 15.811 Weltcup-Punkten in seiner Karriere löst er den Finnen Janne Ahonen mit 15.758 Punkten an der Spitze der ewigen Rangliste ab.

In Falun verweist der ÖSV-Rekordler den Slowenen Anze Lanisek mit 2,2 Punkten auf Rang zwei. Dritter wird der Deutsche Philipp Raimund mit 5 Punkten Rückstand.

Dahinter folgt mit Stephan Embacher, Jan Hörl und Daniel Tschofenig ein ÖSV-Trio. Maximilian Ortner (16.) und Manuel Fettner (17.) dürfen sich ebenfalls über Weltcup-Punkte freuen.