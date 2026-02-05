Kuriose Wende nach Einbruch bei Norwegens Skispringern!

Das gestohlene Skisprung-Equipment des norwegischen Teams ist wieder aufgetaucht. Am Mittwoch kam beim Skiklub Willingen ein Paket mit mehreren Skisprunghelmen, -brillen und -jacken an.

Laut Mitteilung der Polizei verschickte offenbar einer der beiden Tatverdächtigen, der sich zuvor bei der Polizei und Norwegens Team gemeldet hatte, das Paket.

Ob es sich um alle gestohlenen Gegenstände handelt, ist bisher ungeklärt. Den Norwegern werde die Ausrüstung "zeitnah ausgehändigt".

Einbruch bei Norwegern

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten Unbekannte aus dem Lagerraum der norwegischen Mannschaft beim Weltcup in Deutschland Skisprunghelme, Jacken, Mützen, Handschuhe und Brillen gestohlen.

"Das ist ziemlich teure Ausrüstung. Die Helme sind für jeden Sportler eigens designt", sagte Norwegens Sportdirektor Jan-Erik Aalbu.