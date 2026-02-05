NEWS

Vandalismus im Olympia-Dorf

In der Athleten-Unterkunft in Mailand dürften mehrere sanitäre Anlagen mutwillig beschädigt worden sein.

Vandalismus im Olympia-Dorf Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Im olympischen Dorf für die Winterspiele in Mailand ist es Medienberichten zufolge zu einer Sicherheitspanne gekommen.

Trotz aller Kontrollen seien in der Unterkunft für die Athleten in mehreren Dutzend Zimmern die Sanitäranlagen von Unbekannten mutwillig beschädigt worden, berichtet die Zeitung "Corriere della Sera" unter Berufung auf die Polizei. Der Zugang zu dem neugebauten Dorf ist eigentlich nur mit einem besonderen Ausweis und QR-Code möglich.

Anti-Terror-Einheit eingeschaltet

Nach Erkenntnissen der Ermittler wurden zwischen Mitte Dezember und Mitte Jänner in drei verschiedenen Gebäuden in insgesamt 70 Zimmern die Duschen beschädigt. Vermutet wird, dass dabei Fräsen zum Einsatz kamen. Die Schäden seien erst durch einen Wasserschaden aufgefallen, berichtet der "Corriere".

Die Rede ist von Vandalismus oder Sabotage. In die Ermittlungen schaltete sich aber auch eine Anti-Terror-Einheit der Staatsanwaltschaft Mailand. Aufschluss erhofft man sich von Bildern der Überwachungskameras.

