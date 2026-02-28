Schweizer dominieren auch im Europacup, ÖSV verpasst Podest

Die Ski-Europacup-Rennen in Oppdal enden mit einem Schweizer Doppelsieg am Samstag im Super-G.

Lenz Hächler siegt 0,53 Sekunden vor seinem Landsmann Delio Kunz und vergrößert damit auch seinen Vorsprung in der Europacup-Disziplinenwertung.

In dieser führt Hächler vor dem letzten Saison-Super-G mit einem gewaltigen Vorsprung von 257 Punkten auf Manuel Traninger.

Der 27-jährige Österreicher ist am Samstag auch der beste ÖSV-Athlet als Sechster (+0,92 Sek.). Für Traninger geht es Ende März beim letzten Europacup-Super-G in Saalbach noch um ein Super-G-Ticket für die kommende Weltcup-Saison. Dieses hat er fix, wenn er in der Disziplinenwertung unter den Top-3 bleibt.

Olympia-Bronzene siegt im Europacup

Auch die Frauen sind am Samstag im Europacup-Einsatz. In Sundsvall/Nolby gibt es einen schwedischen Heimsieg für die routinierte Anna Swenn-Larsson, die bereits am Freitag den Europacup-Slalom in ihrer Heimat für sich entscheiden konnte und auch am Samstag gewinnt.

Die Gewinnerin der Slalom-Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Cortina siegt 0,22 Sekunden vor der Schweizerin Janine Mächler. Nina Astner wird als Achte beste ÖSV-Athletin (+1,25 Sek.). Leonie Raich belegt Rang 13 (+2,00 Sek.).

Zwei Europacup-Slaloms sind in dieser Saison bei den Frauen noch zu fahren. Am Sonntag steigt in Sundsvall/Nolby ein weiterer Slalom. Aktuell führt die Italienerin Alice Pazzaglia (500 Pkt.) die Slalom-Wertung an, Leonie Raich (284 Pkt.) ist Vierte, Natalie Falch (229 Pkt.) Achte.